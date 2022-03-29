29 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили критический рост цен на топливо во Франции.

Елизавета Коробова, , 15:08 — REGNUM Данные министерства экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Франции, свидетельствующие о заметном росте цен на топливо в стране, которые приближаются к историческим показателям, стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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"Это ещё не финал. Французы — народ терпеливый, как оказалось. Готовы потерпеть за Украину», — отмечает Юлия Р.

Многие пользователи уверены, что, не поддержи Франция украинских неонацистов и не участвуй во введении антироссийских санкций, всех этих экономических трудностей можно было бы избежать.

«Ничего страшного, пешком будут ходить. А вот что они будут делать, когда им жрать нечего станет? Хотя можно и на воде посидеть. Всё-таки надо Украину поддержать», — издевается Татьяна Ф.

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«Теперь-то Европа узнает, что такое настоящие европейские ценности!» — считает Олег М.

Некоторые комментаторы отмечают, что народные волнения по поводу небывалого роста цен на топливо могут заставить французские власти сменить свой гнев в адрес России на милость, а то и на покаяние.

«Скоро ягодки пойдут. Вот где по-настоящему весело-то будет! Удачи вам, французы. Когда на поклон в Кремль прибежите, вы коленки свои не разбейте и челом паркет не повредите», — пишет Полина З.

Часть людей полагает, что Франция столкнулась всего лишь с малой толикой последствий своей русофобской политики.

«Самое смешное, что Россия до сих пор даже санкции-то никакие особые не ввела. Европа сама собой начинает рушиться!» — удивляется Олег З.

«Ну, это мы ещё не выключили газ. С 1 апреля вентиль прикроют, если оплата в рублях не поступит. Европейцы сами смогут на себе проверить, розыгрыш это будет или реальность», — написала Dasha B.

Ряд пользователей указывает на то, что руководству Франции придётся иметь дело с целым ворохом проблем, причиной которых стала их агрессия в сторону России.

«Нет предела совершенству. Пусть имеют дело с последствиями своей антироссийской деятельности. Это плата за свободу», — указывает Эдуард Н.

«А вот и не жалко мне их, от слова совсем. Нефиг было против России выступать. И ещё не так у вас цены подскачут! Получайте, товарищи европейцы, это расплата за вашу русофобию!» — обращается Дима К.

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Нашлись и те, кто считает необходимым, чтобы российские власти резко повысили благосостояние народа России на зависть русофобам, окружающим нашу страну.

«У нас в России цена сильно не изменилась, а в некоторых регионах топливо даже подешевело. Так против кого санкции-то были введены? Против нас или европейцы против самих себя это сделали?» — задаётся вопросом Евгений К.

«Меж тем призываю российские власти окончательно добить зарвавшихся европейцев понижением стоимости топлива внутри России. Это станет завершающим гвоздем в крышку гроба той несправедливости, в которой пребывал российский народ на протяжении трёх десятилетий», — пишет Артём П.

Напомним, 28 марта издание Le Figaro опубликовало материал, согласно которому министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Франции опубликовало данные, свидетельствующие о заметном росте цен на топливо в стране. Так, на прошлой неделе литр дизельного топлива во Франции в среднем подорожал на четырнадцать центов, приблизившись к своему историческому рекорду.