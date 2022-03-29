Курган, 29 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Кургане перед судом предстанут трое местных жителей областного центра, обвиняемые в разбое и похищения человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Цитата из к/ф «Брат 2». Реж. Алексей Балабанов. 200. Россия — США Разговор между бандитами

Следствием установлено, что вечером 27 февраля 2021 года один из обвиняемых в Кургане избил 20-летнего гражданина за автобусной остановкой «Горбольница №1». Затем затолкал избитого в автомобиль и увёз на свою съёмную квартиру, где ещё двое соучастников продолжили бить потерпевшего, которого удерживали три дня, требуя 200 тысяч рублей. Потерпевшему удалось сбежать, он обратился в полицию. Злоумышленники были задержаны и арестованы. Выяснилось. что деньги вымогались и у родного брата избитого гражданина. Кроме того, следствием была установлена причастность одного из обвиняемых к интимной связи с несовершеннолетней девушкой.

В отношении похитителей 1998, 1999 и 2001 годов рождения были возбуждены уголовные дела по ст.126 («Похищение человека»), ст.163 УК РФ («Вымогательство»), ст.161 («Грабёж»), ст.134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.