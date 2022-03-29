Казань, 29 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Татария присоединилась к экологической акции «Час Земли». В республике 26 марта удалось сэкономить 15 мегаватт электроэнергии. Этого хватит для освещения целого поселка, сообщает минэкологии и природных ресурсов РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Час Земли»

На время проведения акции была отключена подсветка на зданиях музея-заповедника «Казанский кремль», Казанской Ратуши, мэрии, зданий министерств и ведомств, театров, госучреждений и администраций муниципальных районов республики.

ИА REGNUM напоминает, акция «Час Земли» проводится ежегодно, в последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы.

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