Москва, 29 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Документы на участие в сезоне 2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не подали два клуба из 24-х. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе КХЛ.

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«22 из 24 клубов, принимавших участие в сезоне 2021/22, сдали в установленные регламентом КХЛ сроки документы для участия в чемпионате следующего сезона», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее о выходе из состава КХЛ заявили финский «Йокерит» и рижское «Динамо».