Пекин, 29 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Массовый уход западных компаний из России из-за введённых западных санкций на фоне спецоперации на Украине может сыграть на руку малым и средним частным фирмам Китая. Для них открываются новые возможности для бизнеса на российском рынке. Об этом 29 марта сообщает газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Глава Федерации зарубежных китайцев в Москве Ван Чуаньбао заявил, что уход западных компаний из России нарушил баланс спроса и предложения, тем самым создавая новые возможности для бизнесменов из других стран.

«Но на этот раз санкции более серьёзные и масштабные. Китайским торговцам необходимо тщательно обдумать, как заполнить эти отраслевые бреши и обеспечить себе место на российском рынке», — сказал Чуаньбао.

Однако такого рода рыночные возможности, возникающие в результате ухода западных брендов, похоже, ограничены частными предприятиями и компаниями малого и среднего бизнеса. Крупные государственные предприятия в Китае будут по-прежнему опасаться нарушения западных санкций и предпочтут действовать осторожно, считает Чжуан Бо, экономист по Китаю инвестиционной фирмы Loomis, Sayles & Company.

«Китайские компании в некоторых нишевых секторах особенно выиграют от ухода ЕС и США с российских рынков, таких как автозапчасти, продукты питания, медицинские принадлежности и компоненты инфраструктуры», — подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что, несмотря на санкции, крупные инфраструктурные проекты должны продолжаться. По его словам, объём торговли между двумя странами определённо увеличится в ближайшие несколько лет.

Читайте также: Попытки США сдержать Россию и Китай не увенчаются успехом — МИД КНР

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне проведения Россией специальной операции по денацификации демилитаризации Украины западные страны поспешили ввести новые санкции против Москвы. Также целый ряд западных компаний заявили о приостановке либо прекращении работы в России.