Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM Участникам специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, находящимся на лечении в 1602-м военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону, вручили письма от юнармейцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа 29 марта.

Юнармейцы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Военнослужащих навестил начальник главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион по спортивной гимнасте многократный чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпиады-2016 Никита Нагорный. С пожеланиями скорейшего выздоровления он передал бойцам послания, написанные юнармейцами в рамках акции «Письмо солдату», и поделки, изготовленными детьми.

«Несколько писем зачитал бойцам. Нужно видеть их глаза, чтобы осознать, насколько им это сейчас важно. Простая весточка от ребёнка с добрыми, искренними словами несет бурю эмоций. Каждый боец честно выполнял свой долг, и только сейчас многие начинают осознавать ту поддержку, те переживания за их жизнь и здоровье, которые вкладывают в эти строчки дети, за которых он, в том числе, сражался», — отметил Нагорный.

На Украину отправлены тысячи посланий от ребят, которые желают военнослужащим России выполнить поставленные задачи и вернуться домой живыми и здоровыми.