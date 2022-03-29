Париж, 29 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В пресс-релизе группы Mulliez, в которую входит компания «Декатлон», пояснили, почему компания приняла решение уйти из России, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

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«Скрупулезно соблюдая международные санкции, «Декатлон» отмечает, что условия поставок больше не выполняются. «Декатлон» был вынужден приостановить работу своих магазинов», — говорится в заявлении французской компании.

Французский гигант спортивных товаров уточняет, что продолжит поддерживать «2500 членов российской команды, некоторые из которых работают в компании с 2006 года».

Как сообщало ИА REGNUM, французская компания Decathlon объявляет о «приостановке» своей деятельности в России.