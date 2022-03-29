Красноярск, , 14:19 — REGNUM Жители Красноярского края обеспечены всеми продуктами питания первой необходимости. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли.

Продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

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В минсельхозе подчеркнули, что в торговых организациях ежедневно ведётся мониторинг запасов по 26 продовольственным и десяти непродовольственным товарам первой необходимости. Запас продуктов питания в регионе оценили в среднем в 27 дней, непродовольственных товаров — 40 дней. По отдельным позициям — 60 дней. Поставки осуществляются регулярно, ассортимент постоянно обновляется.

«Оснований для того, что продуктов не хватит, нет. Есть перебои с логистикой из-за ухода из России транснациональных компаний. Перенастройка цепочек поставок займёт пару месяцев и будет способствовать закреплению продовольствия на товарных рынках страны и края», — отметил первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

Также ведётся мониторинг потребительского спроса на товары первой необходимости. Объём продаж бакалеи за последнюю неделю стабилизировался. При этом по-прежнему сохраняется повышенный спрос на сахар. Власти региона заверили, что запасы есть и в магазинах, и в распределительных центрах, и в пути. Дефицита каких-либо групп продовольственных и непродовольственных товаров нет.

В регионе проводятся рейды по мониторингу цен на продукты, представленные в сетевых и несетевых магазинах.

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