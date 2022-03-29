Баку, 29 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Министерство энергетики Азербайджана планирует расширить инфраструктуру для электромобилией и предоставить их владельцам льготы. Об этом 29 марта представитель министерства энергетики Азербайджана Рауф Гурбанов сообщил в ходе пресс-конференции, посвящённой экологически чистому транспорту.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Он рассказал, что программа стимулирования использования электромобилей предполагает создание зарядных станций для них. Находить места для зарядки можно будет с помощью специального приложения для смартфонов.

«Кроме того, возможно, в будущем эти виды транспортных средств будут совершенно бесплатно ездить на платных дорогах», — сказал Гурбанов.

Также для этого вида транспорта могут ввести льготы на платных парковках.

Стоит отметить, что в Азербайджане в настоящее время работают 33 зарядные станции для электромобилей. Из них 22 находятся в Баку.