Газа, Палестина, 29 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Продовольственная ситуация в секторе Газа может привести к началу голода в священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом 29 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на местных продавцов.

Martin Varsavsky Палестина

По предварительным данным, продукты дорожают из-за глобальной экономической ситуации в мире и роста цен на зерно и топливо. Более того, на цены в Газе оказывает влияние ситуация на линии разграничения с Израилем. Также на покупательной способности жителей Газы отразилось решение властей Палестинской Автономии о сворачивании ряда программ социальной поддержки бедных слоёв населения.

Больше всего в секторе Газа подорожали сахар, мука и масло и крупы. По данным журналистов, цены на ряд товаров выросли почти в два раза и продолжают расти. В случае, если ситуация не изменится, региону угрожает голод.