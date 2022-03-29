Симферополь, , 14:12 — REGNUM Республика Крым начинает выстраивать отношения с предпринимателями из Херсонской области. Об этом заявил 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире «Соловьев LIVE».

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

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«Сухопутный коридор до Донецка проходит через потенциально сильные регионы с развитой экономикой и людьми, которые могут внести свой вклад в общее дело. Мы начинаем выстраивать отношения с предпринимателями Херсонской области, тем более что уже есть спрос на крымском рынке на товары из соседнего региона. Это новый импульс для развития регионов и нашей экономики», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о готовности региона предоставлять рабочие места беженцам с Украины. Он также заявил о желании многих украинцев, проживающих на освобождённых территориях, получить российские паспорта.