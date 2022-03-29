Курск, , 14:11 — REGNUM Обстрелу со стороны Украины подвергся пропускной пункт в поселке Теткино Курской области. Об этом 29 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена», — написал он в своем сообщении.

Также Старовойт отметил, что в результате обстреле никто не пострадал и нет разрушений, и добавил, что ситуация находится под контролем, а потому не нужно поддаваться панике.

При этом губернатор Курской области уточнил, что огонь со стороны Украины велся из стрелкового оружия и гранатометов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России не располагает информацией о том, что в освобождённых российскими военными украинских городах якобы пропадают журналисты и общественники.