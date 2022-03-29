Вашингтон, 29 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Остатки Украины не должны получить нашего согласия не только на членство в НАТО, но и на членство в ЕС, это не менее враждебный нашей стране блок, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 29 марта, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

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Как сообщалось ранее, Песков заявил, чтоНАТОсуществует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации. Москва на протяжении многих лет выражала свою обеспокоенность в связи с продвижением альянса на Восток, однако не увидела никакой реакции, добавил он.

«Начинать войну с НАТО, вторгаться на территории его стран-членов было бы для России неразумно. Этого и не требуется: последствия специальной военной операции России на Украине уже расшатывают НАТО и будут расшатывать всё больше. Я не говорю, что НАТО скоро распадётся, нет, конечно, но свою эффективность этот блок утратит.

В последние годы угроза России с территории стран НАТО постоянно возрастала, а степень и качество этой угрозы мы наблюдаем по фактам, открывающимся на Украине. Но видим это не только мы. И в США, и в европейских странах найдётся немало тех, кто ужаснётся тому, что эта организация делала на Украине, какие силы поддерживала. Да, русофобские настроения, симпатии к нацизму в Европе вновь сильны, но полностью свой разум европейцы не растеряли. В США над политикой Байдена наседает Трамп.

Сейчас для Запада наступает время отрезвления. Для меркантильных европейцев катализатором такого отрезвления станет вынужденное принятие ими требования об оплате поставок нашего газа рублями. Главное выдержать взятую линию, довести давление по данному вектору до конца. Для Вашингтона же мощным ударом по лбу станет бесславная гибель созданной им украинской военной машины.

В этой ситуации важно не остановиться на полпути, в том числе в политической и идеологической составляющей наших действий. Если мы будем последовательны на Украине и в самой России, где нужна своя системная зачистка от влияния Запада, то и «отправлять войска в страны НАТО» не понадобится: НАТО само отползёт и начнёт умирать.

Не исключаю, правда, что получившие отпор на Украине натовцы попытаются усилить давление на нас на северо-западе, и некоторые свидетельства этого уже есть. В Латвии, Литве и Эстонии нацистские и реваншистские настроения распространены не в меньшей степени, чем на Украине. Эти прилегающие к нашей границе территории тоже должны быть санированы.