Париж, , 14:09 — REGNUM Французская компания, специализирующаяся на торговле спортивными товарами, Decathlon объявляет о «приостановке» своей деятельности в России, передает BFM TV.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Decathlon объявляет о «приостановке» своей деятельности в России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Французские компании, такие как «Ашан», «Леруа Мерлен», «Данон» приняли решение остаться в России. Ранее к числу этих компаний относился и «Декатлон».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил поездки в Катар, Оман и Кувейт с 27 по 29 марта.

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