Оренбург, 29 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области на базе трех колледжей появятся учебно-производственные кластеры. Учреждения стали участниками федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В числе пилотных площадок оказались Новотроицкий политехнический колледж, горно-технологический техникум в городе Ясном и Орский технический техникум им. А.И. Стеценко. В проекте примут участие стратегические предприятия Оренбургской области — АО «Оренбургские минералы», АО «Орский машиностроительный завод» и АО «Уральская Сталь».

Каждое учебное заведение получит по 100 млн рублей из федерального и по 20 млн рублей из регионального бюджетов. Предприятия-работодатели выделят еще по 20 млн рублей на каждый кластер.

В течение трёх лет обучение по программам федерального проекта пройдут 750 студентов по девяти специальностям. Участие колледжей в федеральном проекте гарантирует трудоустройство не менее 85% выпускников.