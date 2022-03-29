Таллахасси, США, 29 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий обсуждение вопросов гендерной идентичности и сексуальной ориентации в детских садах, а также в среде более старших учеников, принят 28 марта в американском штате Флорида, об этом сообщает New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-активист

«Обсуждение в классе школьным персоналом или третьими лицами вопросов сексуальной ориентации или гендерной идентичности не может проводиться в детском саду до 3 класса или таким образом, который не соответствует возрасту или развитию учащихся в соответствии со стандартами штата», — говорится в законопроекте.

По словам губернатора штата Рона Десантиса, который выступил на пресс-конференции в Таллахасси, подобные материалы не следует передавать детям в возрасте от 4 до 8 лет. Он также отметил, что родители должны иметь возможность возражать против определенных предметов и в старших классах.

«Они [материалы] неуместны для детсадовцев, первоклассников и второклассников. Родители не хотят, чтобы это происходило в их школах», — указал Десантис.

В свою очередь, критики закона назвали его «нападением на ЛГБТ-сообщество».