Абакан, 29 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о непогоде — порывистом ветре.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию республиканского гидрометцентра, 30 марта в Хакасии ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. В горах порывы ветра будут достигать 24 м/с.

Население просят соблюдать требования пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, осадки и усиление ветра ожидаются в Омске.

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