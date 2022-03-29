Москва, 29 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В ответ на высылку из стран Прибалтики десяти российских дипломатов, Россия вышлет четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех сотрудников посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба МИД РФ.

Homayun.org МИД России

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Уточняется, что 29 марта в российское внешнеполитическое ведомство были вызваны послы Литвы, Латвии и Эстонии, где им был заявлен решительный протест по поводу провокационных и ничем не обоснованных действий по высылке сотрудников российских посольств из указанных прибалтийских стран.

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы, трёх — посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что указанные дипломаты названных прибалтийских государств должны покинуть российскую территорию в те же сроки, какие были отведены для отъезда дипломатов РФ из Литвы, Латвии и Эстонии.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что необоснованные действия прибалтийских стран по высылке десяти российских дипломатов получат ответ.