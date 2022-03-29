Грозный, 29 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Украинские националисты бросают жителей, которыми ранее прикрывались как живым щитом, заявил 29 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

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По его словам, чеченские бойцы занимают один населенный пункт за другим, преследуя «пустившихся в позорное бегство украинских националистов и бандеровцев». В покинутых ими укрытиях чеченские бойцы находят медали, гранаты, шевроны и униформу, которую противники оставили в спешке, скрываясь от стремительного наступления наших военнослужащих, добавил он.

«Бравые украинские солдаты бросают даже стариков, которыми еще недавно они прикрывались как живым щитом. Нашим бойцам приходится оказывать им всю необходимую помощь и эвакуировать их в безопасное место. Самое страшное, что подобное отношение к мирным жителям со стороны бандеровских преступников имеет массовый характер», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что в ближайшее время «мы избавим украинский народ от насилия, учиненного над ним их собственной властью, ни один военный преступник не скроется от нашего неминуемого наказания».