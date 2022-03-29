Казань, 29 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов во время рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с руководством туристической компании Al Rais. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба главы РТ.

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Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества и перспективные направления для дальнейшего взаимодействия.

По словам Минниханова, в республике сосредоточены уникальные объекты национального, культурного и исторического наследия, в том числе три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мы рассматриваем индустрию туризма, как одну из важнейших отраслей экономики нашей республики», — подчеркнул он.

В Татарии ведется большая работа по развитию туристической инфраструктуры, увеличению прямых авиарейсов. Минниханов отметил хороший опыт сотрудничества с другой авиакомпанией, которая много лет осуществляет полеты в Казань.

«Были бы рады возможности сотрудничества с вашей компанией», — обратился глава Татарии к руководству Al Rais.

ИА REGNUM напоминает, в Казани по итогам 2021 года турпоток приблизился к показателям 2018 года (3,2 млн туристов).

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