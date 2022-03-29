Самара, 29 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Антикризисный план по сохранению деятельности предприятия, на котором работают граждане с ограничениями по здоровью, поручил срочно разработать глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании штаба по повышению устойчивости экономики области.

«Нам экстренные меры нужны по спасению предприятия», — заявил глава региона, ответив, что нужно осуществлять в том числе и поиск новых заказчиков.

Азаров поручил в течение десяти дней разработать четкий антикризисный план по спасению организации, которая занимается производством автомобильных компонентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут создать производство агрегатов для сельхозтехники.