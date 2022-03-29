Москва, 29 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Администрация президента России не располагает информацией о том, что в освобождённых российскими военными украинских городах якобы пропадают журналисты и общественники. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 29 марта представителям СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он прокомментировал публикацию CNN с рассказами украинцев об обстановке в освобождённых российскими войсками городах. Эти люди утверждают, что местных чиновников якобы стали арестовывать, а журналисты и представители гражданского общества начали пропадать.

«К нам никто не обращался, мы такой информацией не располагаем… Нужно рассматривать каждый конкретно взятый случай», — сказал представитель Кремля.

Песков пообещал ознакомиться с этим материалом, но отметил, что в целом CNN однобоко подаёт информацию. Сейчас этот канал вряд ли можно считать объективным источником информации, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков опроверг утверждения о том, что украинских беженцев принуждают ехать в Россию.

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