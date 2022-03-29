Париж, 29 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил поездки в Катар, Оман и Кувейт с 27 по 29 марта, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

Поездка направлена на обсуждение с властями Катара, Омана и Кувейта двусторонних, региональных и международных вопросов. Со всеми своими собеседниками французский министр намерен обсудить продолжающиеся дискуссии по Ирану.

В Омане глава МИД Франции со своим коллегой обсудил ситуацию вокруг Украины и связанную с этим необходимость диверсификации поставок газа в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, в кулуарах переговоров в Стамбуле президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин проведут телефонный разговор.