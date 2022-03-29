Донецк, , 13:56 — REGNUM Украинские вооружённые формирования обстреляли посёлок Гольмовский Донецкой Народной Республики. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Огонь был открыт в 13:40 с украинских позиций в населённом пункте Новолуганское. Оттуда в сторону Гольмовского выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Зайцево (южное) Донецкой Народной Республики.