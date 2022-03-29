Курган, 29 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Курганские пожарные машины остаются востребованными у за рубежом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Www.president.kg/ru Курганские пожарные машины благополучно доехали до Киргизии

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

МЧС Киргизстана получило 58 новых пожарных машин, произведённых в Курганской области на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования.

Машины передавались в торжественной обстановке в Бишкеке. В мероприятии принял участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Он лично поблагодарил генерального директора Варгашинского завода ППСО Владимира Казакова и в его лице сотрудников предприятия за поставленную технику.

Отмечается. что Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования производит эксклюзивные машины, в том числе предназначенные для работы в суровых климатических условиях и тушения пожаров в труднодоступных тоннелях и городах с плотной застройкой.