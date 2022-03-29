Красноярск, 29 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту гибели новорождённого ребёнка (ст. 106 УК РФ — «Убийство матерью новорождённого ребёнка»). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей. Красноярск

По версии следствия, в 2021 году 32-летняя жительница Красноярска была беременна. В женскую консультацию она не обращалась. В ноябре 2021 года женщина родила ребёнка у себя дома на улице Быкова.

По словам роженицы, младенец не подавал признаков жизни, не кричал и не двигался. Полагая, что ребёнок родился мёртвым, красноярка положила тело в пакет и сумку.

Затем сожители пришли к Енисею и выбросили тело младенца в реку. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала о произошедшем. Следствие установило, что она страдает психическим заболеванием.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тело ребёнка ищут. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 48-летняя женщина осуждена за убийство новорождённого внука.

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