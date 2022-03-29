Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Учёные из Санкт-Петербурга поделились с журналистами информацией о научных разработках и технологиях, которые могут способствовать импортозамещению, передаёт 29 марта корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Наука

В частности, специалисты научных центров и университетов продолжают разработку и внедрение нанотехнологий в сфере электроники.

Так, директор инжинирингового центра Университета ИТМО Виктория Желтова рассказала, что в ИТМО работает лаборатория, изучающая слои, которые накладываются на транзисторные матрицы. Это могут быть фотодетекторные материалы, слои чернил для различных дисплеев, различные сенсорные слои для мониторинга температурного давления. Лаборатория изучает именно составы для них, способы нанесения и измерения.

Также в ИТМО ведутся исследования по применению сенсорных изображений. Университет работает с LED‑ и колор-конвертерами для дисплеев. На базе лаборатории есть собственные технологии синтеза нового поколения перовскитных квантовых точек. Они дают большую яркость и эффективность.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого прежде всего славен своей работой в сфере металлургии. Вместе с тем на базе вуза ведутся разработки и в сфере нанотехнологий.

«Мы не делаем огромной работы по импортозамещению. Всё-таки мы на стороне науки. Я бы сказал, что у нас есть успехи в том, чтобы наметить какие-то положительные моменты в импортозамещении. Но, если вы меня попросите вытащить из кармана, скажи, вот что я могу купить сегодня на рынке из того, что вы в Политехе сделали, я скажу, наверное, пока что напрямую не купите», — заявил доцент Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ Роман Бурковский.

Своими наработками также поделились представители Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Там проводятся исследования по колорированию, синтезу новых отделочных веществ и специальной отделке текстиля с целью придания ему тех или иных функциональных свойств.

При разработке умного текстиля на базе вуза предложили состав на основе наночастиц оксидов нанометаллов, а также способ его закрепления. Благодаря этому составу ткань приобретает фотохромную (чувствительную к свету) структурную окраску, возможность самоочищения за счёт солнечных лучей. Такую ткань можно использовать в интерьере салонов автомобилей, для мебели и в других сферах.

Профессор кафедры химических технологий имени проф. А.А. Хархарова СПбГУПТД, руководитель стратегического проекта «Умный текстиль» Елена Сашина также продемонстрировала маску, ткань которой содержит противобактериальную отделку. Руководитель проекта отметила, что её свойства сохранятся и после стирок.

Вместе с тем заведующий кафедрой микро‑ и наноэлектроники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Виктор Лучинин подчеркнул, что в технологии выращивания искусственных алмазов Россия превосходит зарубежные страны по своим возможностям. Преимущество также достигается и за счет карбидокремниевой технологии, работа над которой ведётся уже более 50 лет.