Москва, , 13:55 — REGNUM Следует вспомнить, что условия газовых контрактов уже менялись, причём по инициативе европейцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тогда западные партнёры России настаивали на привязки цен к их спотовым значениям. Газпром пошёл навстречу покупателям Старого Света. Другое дело, что европейцы оказали сами себе «медвежью услугу».

Однако российский газовый гигант никогда не настаивал на подобной форме расчёта, предпочитая надёжные, долгосрочные договорённости. В определённом смысле Газпром всегда больше заботился об энергетической безопасности Европы, чем она сама.

Переход на рублёвые расчёты несложен. Партнёрам России достаточно открыть корсчета в российских банках и через них осуществлять конвертацию. Аналогичную операцию вполне возможно провести и через биржу.

То есть, проблемы найти рубли для платежей не существует. Конечно, организации осуществляющие сделки с нашими банками или на ММВБ, оказываются под риском санкций.

Поэтому изменение позиции Евросоюза, если не формально-политическое, то реально-экономическое, просто необходимо.

Для этого достаточно создать в рамках российской юрисдикции буферные компании, через которые могли бы проходить расчёты с Газпромом.

Компромисс возможен. Причём он необходим европейцам в гораздо большей степени, чем Российскому государству», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах России нет бесплатных поставок природного газа в недружественные страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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