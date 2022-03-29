Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) объявила о выделении 1,5 миллиона долларов на поддержку женского бизнеса на севере Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Хиджаб Scoopnest.com

Ахим Стайнер, администратор ПРООН, прибывший 28 марта в Мазари-Шариф, сообщил о помощи организации женщинам на севере страны, а также об открытии двухдневной выставки женщин-предпринимателей.

Стайнер заявил, что ПРООН выделила 50 миллионов долларов на реализацию экономических программ и улучшение жизни людей на севере Афганистана.

«Я с радостью сообщаю, что сегодня мы подписали договор с Исламской организацией помощи о выделении 1,5 миллиона долларов для поддержки женщин-предпринимателей на севере Афганистана», — добавил администратор ПРООН.

Также, около 70 женщин из пяти северных провинций страны (Балх, Джаузджан, Сарипуль, Фарьяб и Саманган), в течение двух дней представляли на выставке свои изделия ручной работы.

Шакиба Шекеб, глава Женской торгово-инвестиционной палаты в Балхе, сообщила газете «8 Собх», что активность женщин-предпринимателей значительно снизилась после падения предыдущего правительства. Она подчеркнула, что большинство женщин являются кормильцами в своих семьях и вынуждены продолжать вести свой бизнес, несмотря на трудности.

«Для женщин введено больше ограничений, чем для мужчин, но женщины продолжают демонстрировать международному сообществу, что их никогда не заставят замолчать. Потому что они составляют половину общества и также несут ответственность за экономическое положение семьи и общества», — подчеркнула Шакиба Шекеб.

Сима Хашеми, одна из участниц выставки, рассматривает ограничения в отношении женщин как ограничения в отношении общества в целом и подчёркивает, что лишение женщин работы ведёт к отсталости общества.

«Мы столкнулись с серьёзными проблемами после падения предыдущего правительства, — говорит Мукаддас Ахмади, выставившая свои изделия ручной работы. — Мы призываем правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не вмешиваться в нашу работу и деловую активность».

Участники экспозиции рассматривают продолжение этих выставок как площадку для инвестиций и маркетингового роста по реализации отечественной продукции и призывают к большему количеству инвестиционных программ.