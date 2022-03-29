Новосибирск, , 13:52 — REGNUM В Новосибирской области стоимость бумаги у оптовых компаний ниже розницы более чем на 30%. Это выяснилось в ходе выездного мониторинга специалистов управления Федеральной антимонопольной службы и министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, сообщили в новосибирском правительстве.

Лист бумаги coyot

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«В рамках мониторинга будут направлены соответствующие запросы на объекты розничной торговли, мы уточним, у кого приобреталась бумага, кто в цепочке товаропроизводящей завышает цену. Тем временем, бумага присутствует на рынке, поставщики подтверждают, что дефицита не ожидается. Мы направили письма многим магазинам по продаже офисной бумаги о необходимости ответственного ценообразования и принятия мер по снижению цены», — прокомментировал временно исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев.

Отметим, что по решению губернатора Андрея Травникова в регионе создан оперштаб по обеспечению по обеспечению устойчивости экономики.