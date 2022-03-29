Симферополь, 29 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Работу беженцам с Украины готовы предоставить в крымских многофункциональных центрах предоставления госуслуг «Мои документы», сообщили в пресс-службе управления информационной политики мининформа Республики Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфостойка МФЦ

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«Руководство МФЦ Крыма одними из первых выступило с инициативой о принятии граждан, приезжающих с Украины, на работу в центры «Мои документы». На местах будет проводиться обучение, чтобы через неделю сотрудник был уже готов приступить к работе. Все желающие смогут найти работу, так как сейчас есть много вакансий», — сказал временно исполняющий обязанности министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Двуреченский.

По словам Двуреченского, в настоящее время готовится памятка со списком вакансий, которая будет распространяться в пунктах временного размещения беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о готовности трудоустроить на территории региона беженцев с Украины.