Донецк, 29 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Зайцево (южное) Донецкой Народной Республики. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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В 13:30 с украинских позиций в северной части посёлка был открыт огонь из миномёта. По южной части Зайцево выпущено шесть мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.