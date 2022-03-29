Белвью, США, , 13:50 — REGNUM В каталоге сервиса Steam появились классические игры японской студии Kairosoft, выполненные в жанре симулятора управления. Об этом 29 марта сообщает портал Kotaku.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Компания начала выпускать видеоигры ещё в середине 90-х годов XX века, почти всё её проекты были созданы на основе одной идеи: разработчики предлагали геймерам выступить в качестве управляющего коммерческой компанией или какой-то другой организацией. Отметим, что основную часть своих игр Kairosoft выпустила на мобильных платформах, таким образом, сейчас пользователи ПК получили возможность оценить её проекты.

Отметим, что особый успех к студии пришёл в 2010 году, после того, как она выпустила игру Game Dev Story. Она предлагает игрокам выступить в роли президента компании по разработке видеоигр. Проект попал в недельный топ-10 самых продаваемых приложений для iPhone. Kairosoft также разработала игры Mega Mall Story, Grand Prix Story и Pocket League Story.

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