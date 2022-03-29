Москва, , 13:48 — REGNUM По состоянию на 21 марта, суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями России достиг 52,23 тыс. тонн, что на 3,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Минсельхоза России.

Молоко. Коровы

В ряде регионов показатель объема суточной реализации молока превысил 1,5 тыс. тонн, в том числе, в Татарии, Удмуртии, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Белгородской, Новосибирской, Ленинградской и Московской областях.

Также на 1,22 кг увеличился по сравнению с прошлым годом показатель надоя с одной коровы за сутки — до 19,41 кг. В Краснодарском крае, Курской, Ленинградской, Калининградской и Владимирской областях суточный надо с одной коровы превышает 25 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, месяцем ранее объём реализации молока сельскохозяйственными организациями России составил 51,39 тыс. тонн. Показатель надоя молока с одной коровы за сутки составил на 21 февраля 19,05 кг.

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