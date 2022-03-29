Мадрид, , 13:47 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства и министр экономики Испании Надия Кальвиньо раскритиковала партию Podemos за публичное заявление о том, какую цену необходимо установить на газ. Соответствующее заявление она сделала в программе «Hora 25» на радиостанции Cadena Ser.

Надия Кальвиньо Ministerio de la Presidencia

«Я удивлена, что кто-то может публично говорить о цифрах, потому что это очень сложный технический вопрос», — сказала Кальвиньо.

Ранее в партии Podemos, являющейся соратниками Социалистической партии Испании (PSOE) по правительственной коалиции, заявили о необходимости ограничить цену за газ суммой до 30 евро.