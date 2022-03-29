Сеул, , 13:47 — REGNUM По состоянию на конец февраля 2022 года в Южной Корее зарегистрировано более 25 млн автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Автомобильное движение в Сеуле (сс) xiquinhosilva

Согласно опубликованным данным, в стране зарегистрирован 25 015 291 автомобиль, включая 241 182 электромобиля.

Известно, что на сто автомобилей в Южной Корее приходится один электромобиль. Доля электромобилей в автопарке страны составляет 0,96%.

Представители министерства отмечают, что популярность и объём продаж экологически чистых транспортных средств растет благодаря увеличению размера госсубсидий.

По состоянию на февраль 2022 года в стране зарегистрировано 1 159 087 экологически чистых автомобилей.