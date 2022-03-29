Каир, , 13:54 — REGNUM Египет и Катар договорились о нормализации отношений между двумя государствами, а также — заключении ряда экономических соглашений. Об этом 29 марта сообщает официальная газета Dostor со ссылкой на заявление кабинета министров Египта.

Инвестиции Анна Красноперова

По последним данным, 29 марта с катарской стороной была достигнута договоренность о ряде инвестиций и партнерских соглашений в экономику Египта на общую сумму пять миллиардов долларов.

Заключение соглашений произошло после встречи между премьер-министром Египта Мостафой Мадбули, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани и министром финансов Катара Али бин Ахмедом Аль-Кувари, которые находятся с официальным визитом в Каире.