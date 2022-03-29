Кабул, , 13:46 — REGNUM Десятый фестиваль пурпурных цветов был проведён местными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на холме Гульганди в афганской провинции Парван без присутствия женщин.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Этот фестиваль прошёл 28 марта под названием 10-е национальное состязание поэтов «Пурпурная поэма».

Шамс-уль-Хак Сиддики, директор отдела информации и культуры провинции Парван, сообщил газете «8 Sobh», что в этом году на фестивале присутствовал ряд официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэты и писатели, а также была представлена сельскохозяйственная продукция.

Причиной отсутствия женщин на этом празднике он считает приказ о раздельном посещении мужчинами и женщинами мест отдыха, изданный министерством по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Холм Гульганди в городе Чарикар, административном центре провинции Парван, является излюбленным местом отдыха населения, особенно весной.

В предыдущие годы поэтические чтения, музыкальные представления, развлекательные программы и выставки изделий ручной работы, картин и блюд местной кухни были основными разделами фестиваля пурпурных цветов на холме Гульганди. Но в этом году у фестиваля не было подобного колорита.