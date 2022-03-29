Москва, , 14:12 — REGNUM Гуманитарная акция «ZENDEN» Донбассу приурочена к великому подвигу советского народа. Именно в этот день 80 лет назад 29 марта 1942 года продовольственный обоз из Новгородской и Псковской областей прибыл в блокадный Ленинград. В голодающий город было доставлено 42 тонны продовольственных товаров.

Основатель ZENDEN Андрей Павлов Цитата из виде «Как обуть людей на миллиарды Андрей Павлов. Основатель Zenden» на YouTube

29 марта группа компаний «ZENDEN» совместно с Ассоциацией военно-патриотических клубов ДОСААФ России направили 10 тыс. пар обуви пострадавшим во время боевых действий в ДНР и ЛНР, а также организовывают колонну машин с продовольственным грузом. Около 30 тонн гуманитарной помощи будут доставлены в ближайшие дни во многие населенные пункты, приближенные к линии фронта.

Основатель и президент группы «ZENDEN», российский предприниматель Андрей Павлов рассказал о желании помочь Родине и напомнить всей стране о великом подвиге наших партизан во время Великой Отечественной войны.

«Помимо армии и флота, у России всегда был и третий союзник — это наш трудовой народ и российский предприниматель, обеспечивающий надежный тыл, и всем необходимым наши доблестные Вооруженные Силы. В случае любых невзгод наш народ, как никто другой всегда мог собраться и обеспечить всем необходимым наших защитников для победы. Сегодня российские предприниматели участвуют в гуманитарных акциях помощи братскому народу Украины, и это наша помощь фронту», — заявил Андрей Павлов.

Он также напомнил о знаменитом партизанском продовольственном обозе, отправленном 29 марта 1942 года. Тогда 42 тонны продуктов спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан.

«На таких подвигах воспитывался я и все наше поколение. Хочу сказать, что народ и армия едины, победа будет за нами, мы повторим подвиг наших предков», — уверен Андрей Павлов.

Отметим, что для Андрея Павлова — это не первый опыт помощи беженцам. С 2014 года российский предприниматель активно участвует в оказании адресной помощи многодетным семьям из ЛНР и ДНР.