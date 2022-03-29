Москва, 29 марта 2022, 14:12 — REGNUM Гуманитарная акция «ZENDEN» Донбассу приурочена к великому подвигу советского народа. Именно в этот день 80 лет назад 29 марта 1942 года продовольственный обоз из Новгородской и Псковской областей прибыл в блокадный Ленинград. В голодающий город было доставлено 42 тонны продовольственных товаров.
29 марта группа компаний «ZENDEN» совместно с Ассоциацией военно-патриотических клубов ДОСААФ России направили 10 тыс. пар обуви пострадавшим во время боевых действий в ДНР и ЛНР, а также организовывают колонну машин с продовольственным грузом. Около 30 тонн гуманитарной помощи будут доставлены в ближайшие дни во многие населенные пункты, приближенные к линии фронта.
Основатель и президент группы «ZENDEN», российский предприниматель Андрей Павлов рассказал о желании помочь Родине и напомнить всей стране о великом подвиге наших партизан во время Великой Отечественной войны.
«Помимо армии и флота, у России всегда был и третий союзник — это наш трудовой народ и российский предприниматель, обеспечивающий надежный тыл, и всем необходимым наши доблестные Вооруженные Силы. В случае любых невзгод наш народ, как никто другой всегда мог собраться и обеспечить всем необходимым наших защитников для победы. Сегодня российские предприниматели участвуют в гуманитарных акциях помощи братскому народу Украины, и это наша помощь фронту», — заявил Андрей Павлов.
Он также напомнил о знаменитом партизанском продовольственном обозе, отправленном 29 марта 1942 года. Тогда 42 тонны продуктов спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан.
«На таких подвигах воспитывался я и все наше поколение. Хочу сказать, что народ и армия едины, победа будет за нами, мы повторим подвиг наших предков», — уверен Андрей Павлов.
Отметим, что для Андрея Павлова — это не первый опыт помощи беженцам. С 2014 года российский предприниматель активно участвует в оказании адресной помощи многодетным семьям из ЛНР и ДНР.