Москва, 29 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Российское предложение на рынке газа — лучшее по ритмичности поставок и по цене, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 марта журналистам.

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Он подчеркнул, что Россия была, есть и намерена оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов. Россия заинтересована в продаже своего газа. До 31 марта по поручению президента Владимира Путина разрабатываются все модальности по продаже газа за рубли.

«Мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надежности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

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