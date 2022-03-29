Москва, 29 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рекомендации МИД Украины своим дипломатам «ничего не есть и не пить» на переговорах с Москвой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Украинский МИД посоветовал дипломатам «ничего не есть и не пить» на переговорах с Россией. Лучше также не касаться поверхностей, министр иностранных дел Кулеба», — написала она в телеграм-канале.

«Украинские силовики застрелили своего переговорщика Дениса Киреева — он ел, пил и касался поверхностей на переговорах с Россией», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Стамбуле стартовал четвёртый раунд российско-украинских переговоров. Встреча проходит во дворце Долмабахче, где в настоящее время располагается рабочий офис президентской администрации.