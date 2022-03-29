* запрещённая в России организация

Москва, , 13:43 — REGNUM Группировка «Мужское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавлена в официальный перечень террористов и экстремистов. Об этом 29 марта сообщает Росфинмониторинг.

Нет экстремизму Procspb.ru

В ведомстве проинформировали о добавлении группировки в официальный перечень террористов и экстремистов. Её деятельность запрещена в России по решению Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 25-летний житель города Норильска подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.