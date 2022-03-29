Москва, , 13:42 — REGNUM Все 27 магазинов сети строительных гипермаркетов OBI, закрытых на фоне проведения российской спецоперации на Украине, вновь откроются в России. Об этом 29 марта на форуме «Рынок строительно-отделочных материалов и торговли DIY — новая эпоха и новая реальность» сообщил начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

Открыто

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«В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», — уточнил он.

Суравегин добавил, что в настоящее время российские магазины OBI «работают над устранением технического сбоя», не приведя других деталей. По его словам, первые заказы в магазинах сети можно будет сделать через три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, германская компания OBI сообщила о приостановлении работы в России 8 марта. Решение было принято в связи со спецоперацией России на Украине.

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Ранее о временном закрытии всех магазинов на территории России заявил шведский ретейлер IKEA.