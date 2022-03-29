Москва, 29 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Киберагрессия, которая развязана против России «коллективным Западом», будет иметь тяжелые последствия для ее зачинщиков и исполнителей, также будут установлены ее источники. Об этом 29 марта говорится в заявлении МИД РФ, которое обнародовала пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что после начала спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины, «США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны».

Также указывается, что российские государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения фактически каждый день подвергаются мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий.

«Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что федеральное правительство Австралии заложит 9 миллиардов долларов в бюджете на 2022 финансовый год в целях обеспечения кибербезопасности.