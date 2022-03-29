Тунис, 29 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Директор Института Сервантеса Луис Гарсия Монтеро начал трехдневный официальный визит в столицу Туниса. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

В Тунисе Монтеро встретился с местными властями, чтобы обсудить присутствие испанского языка в регионе.

Глава Института Сервантеса встретился с министром высшего образования и научных исследований страны Монсефом Буктиром и министром культуры Хайетом Кетатом Гермази. Стороны обсудили будущие проекты, такие как подготовка экспертов по реставрации исторических рукописей для защиты национального наследия, семинары по управлению культурной сферой и участие испанских артистов в музыкальных фестивалях и кинофестивалях в Тунисе.