Париж, 29 марта 2022, 13:39 — REGNUM В кулуарах переговоров в Стамбуле президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин проведут телефонный разговор, передает BFM TV.
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Президент Франции заявил, что хочет обсудить со своим российским коллегой «обеспечение безопасности гуманитарной операции в Мариуполе», уточнив, что целью является ее запуск «в ближайшие дни».
Стороны также обсудят вопрос международного гуманитарного права.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского президентаДмитрий Песков подтвердил телефонный разговор глав России и Франции, который состоится 29 марта.
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