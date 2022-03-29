Париж, 29 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В кулуарах переговоров в Стамбуле президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин проведут телефонный разговор, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

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Президент Франции заявил, что хочет обсудить со своим российским коллегой «обеспечение безопасности гуманитарной операции в Мариуполе», уточнив, что целью является ее запуск «в ближайшие дни».

Стороны также обсудят вопрос международного гуманитарного права.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского президентаДмитрий Песков подтвердил телефонный разговор глав России и Франции, который состоится 29 марта.