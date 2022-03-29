29 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Белов, , 14:47 — REGNUM Главное управление разведки министерства обороны Украины опубликовало список из более чем 600 предполагаемых российских разведчиков, работающих в странах Европы, тем самым, по всей видимости, пытаясь раскрыть их и осложнить Москве сбор разведданных на континенте, об этом сообщает Fox News.

Шпион Кремля Иван Шилов © ИА REGNUM

Список представляет собой перечень имен «сотрудников ФСБ РФ, зарегистрированных по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка». Он содержит имена, номера телефонов, номера паспортов, «адреса регистрации», номерные знаки и иногда финансовые данные 620 предполагаемых российских шпионов. Перечень опубликован на русском языке и, как указывает Fox News, недоступен на английской версии веб-сайта министерства. Американский телеканал отмечает, что не смог подтвердить подлинность списка.

У одного предполагаемого агента ФСБ есть адрес Skype, включающий фразу jamesbond007 и буквосочетания DB9, относящиеся к автомобилю марки Aston Martin известного британского шпиона. Сообщается, что еще один агент любит «автомобили премиум-класса», а третий сильно пьет и «систематически нарушает правила дорожного движения».

Тайный злодей Цитата из к/ф «Джеймс Бонд: Шаровая молния». реж Теренс Янг. 1965. США

Бывший глава британской разведывательной службы МИ-6 предупреждал ранее, что в Европе раскрыто лишь «10%» российских шпионов.

«Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе», — сказал Джон Соэрс, возглавлявший ведомство с 2009 по 2014 год.

«Вероятно, мы знаем только 10% того, что они делают. Спецслужбы будут делать многое, о чём мы просто не знаем», — добавил он.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. По словам российского лидера, нынешний режим в Киеве при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, в связи с чем у Москвы не осталось иного выбора, кроме как провести военную операцию.

Отметим также, что Украина развернула целую кампанию по дезинформации в связи с проведением Россией операции по денацификации бывшей советской республики. Так, 25 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила, что такой кампании по дезинформации о ситуации на Украине, которая осуществляется Киевом вкупе со СМИ Запада, мир не знал «со времен культа цезарей». По словам, ранее журналисты американского портала Mintpress.com провели собственное расследование и описали, как именно устроена сейчас система стратегической пропаганды Украины, и масштабы этого расследования поражают.

«Оказывается, весь тот образ «жертвы — Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц, — глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьёзные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги», — указала она в своем сообщении.

ЦРУ Whitehouse.gov

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Дезинформационный характер освещения событий на Украине подчеркнула и американская журналистка Лара Логан в интервью Real America's Voice. По ее словам, западные СМИ дезинформируют людей о ситуации в этой стране, в частности, умалчивают о наличии в стране фактов нацизма.

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