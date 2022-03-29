Москва, , 13:38 — REGNUM Вооруженные силы РФ в ближайшие годы останутся на территории Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Только наша армия способна гарантировать выполнение любых соглашений с Киевом, только российский солдат надежно обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины. Эта земля уже полита кровью наших ребят, и их боевые товарищи не допустят, чтобы эти жертвы не были напрасны», — заявил Миронов.

Он вполне допускает, что переговоры с украинской стороной когда-либо принесут результат.

«Но как добиться выполнения взятых сторонами обязательств. Киевским властям верить нельзя, кто бы там ни правил. Минск-1 и Минск-2 яркий тому пример. Гарантии третьих стран? Да, такие «доброжелатели» наверняка найдутся. Но мы прекрасно помним Майдан, посредничество Запада между Януковичем и нациками, и чем оно закончилось. Нет!» — указал парламентарий.