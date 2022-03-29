Миронов: Вооруженные силы России в ближайшие годы останутся на Украине
Москва, 29 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ в ближайшие годы останутся на территории Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Только наша армия способна гарантировать выполнение любых соглашений с Киевом, только российский солдат надежно обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины. Эта земля уже полита кровью наших ребят, и их боевые товарищи не допустят, чтобы эти жертвы не были напрасны», — заявил Миронов.
Он вполне допускает, что переговоры с украинской стороной когда-либо принесут результат.
«Но как добиться выполнения взятых сторонами обязательств. Киевским властям верить нельзя, кто бы там ни правил. Минск-1 и Минск-2 яркий тому пример. Гарантии третьих стран? Да, такие «доброжелатели» наверняка найдутся. Но мы прекрасно помним Майдан, посредничество Запада между Януковичем и нациками, и чем оно закончилось. Нет!» — указал парламентарий.